Borsa: l'Europa sale e guarda a crescita economica, Milano +0,3%

Le Borse europee, orfane di Wall Street, proseguono in terreno positivo. Sotto i riflettori, dopo i dati Pmi, c'è l'andamento dell'economia globale, con la crescita del Vecchio continente che mostra un ulteriore rallentamento. Con la pubblicazione dei verbali della Bce resta alta l'attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali.

Sul versante valutario l'euro sale a 1,0896 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 registra un incremento dello 0,2%. In rialzo Milano (+0,3%), Parigi e Francoforte (+0,2%), Madrid (+0,1%), piatta Londra (+0,07%). I listini sono sostenuti dall'energia (+1,3%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende del 2% a 75,6 dollari al barile e Il Brent scende dell'1,8% a 80,5 dollari. Avanza anche la farmaceutica (+0,6%), le banche (+0,6%) e le assicurazioni (+0,3%). Poco mosse le utility (+0,07%), con il prezzo del gas che sale del 3,7% a 46,3 euro al megawattora.

In aumento i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 175 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di cinque punti base al 4,36%. Sale anche il Bund tedesco al 2,61% (+5 punti).

A Piazza Affari si mettono in mostra Iveco (+1,8%), Eni (+1,4%), Snam (+1,4%) e Mps (+1,1%). In fondo al listino Prysmian (-1,7%). Non brillano anche Ferrari e Diasorin (-0,8%), Campari e Banca Generali (-0,7%).



