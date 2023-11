Borse in rialzo in avvio di seduta in Europa, con Londra che sale dello 0,2%, Parigi dello 0,19%, Francoforte dello 0,12% e Milano dello 0,23 per cento. Mancano i riferimenti di Tokyo e resterà chiusa per festività anche Wall Street e così i mercati si concentreranno sui Pmi dell'Eurozona.

Gli analisti si aspettano "un moderato aumento dei dati, che dovrebbe essere neutrale per i mercati del credito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA