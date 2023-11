I mercati giapponesi sono rimasti chiusi per ferie mentre il resto dell'Asia rimbalza. Shanghai ha guadagnato lo 0,6%, Shenzhen lo 0,82%, a Hong Kong la seduta è ancora aperta e l'indice sale dello 0,38% mentre Seul ha chiuso in rialzo dello 0,13 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA