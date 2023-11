Boom assicurazioni digitali, sono oltre il 50%

Aumenta di 10 punti percentuali il numero di consumatori di polizze digitali rispetto al 2022, a confermare un trend che in poco più di dieci anni ha visto le assicurazioni non tradizionali passare da essere marginali e superare la metà delle polizze totali. È il dato più importante emerso dalla seconda edizione della ricerca "Consumatore digitale" realizzata da Italian Insurtech Association con Join Business Management Consulting e presentata oggi a Milano durante la prima giornata dell'Italian Insurtech Summit.

Le polizze digitali, secondo la ricerca, hanno raggiunto il 57% dei consumatori, contro il 47% del 2022. Un dato in fortissima crescita, se si pensa che erano solo il 10% nel 2010.

A rendere più fruibili queste polizze è in primis la semplicità di utilizzo, per il 97% del campione intervistato, e la possibilità di gestione in autonomia (92%), soprattutto dai propri device come lo smartphone.

"Per far sì che questa crescita prosegua è indispensabile adeguare l'offerta alle nuove richieste dei consumatori. Questo vuole dire sviluppare prodotti sempre più su misura che possano essere sottoscritti da mobile, in maniera fruibile e immediata" ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian Insurtech Association.

Vi è, però, ancora una scarsa consapevolezza sul mondo assicurativo, con la maggior parte degli intervistati che dichiara di assicurare solo la propria vettura. Si denota, quindi, ancora una bassa consapevolezza sui prodotti assicurativi danni non auto e relative offerte, dove il 45% degli intervistati che ha acquistato solo polizze auto non saprebbe cos'altro assicurare, mentre il 15% ritiene che sia insensato assicurare altro.



