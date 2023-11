Black friday, Sima:nella settimana 500mila di tonnellate Co2

Il Black Friday ha effetti non solo sul commercio e sulle tasche dei consumatori, ma anche sull'ambiente. Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), che hanno provato a calcolare l'impatto della settimana di sconti in termini di inquinamento atmosferico.

Secondo le stime di Sima, gli italiani che acquisteranno online e nei negozi fisici durante l'intera settimana del Black Friday contribuiranno all'immissione in atmosfera di circa 500mila di tonnellate di Co2 a livello globale, considerando sia il trasporto merci legato alle consegne dei prodotti ordinati online e provenienti dalle varie parti del mondo, sia la maggiore circolazione di autoveicoli privati, con conseguenze negative sull'inquinamento atmosferico e sul cambiamento climatico.

"La crescita costante del numero di italiani che aderisce al Black Friday attraverso acquisti online e nei negozi fisici ha ripercussioni dirette sull'ambiente - spiega il presidente Alessandro Miani - Basti pensare che nella settimana di sconti speciali un numero ingente di utenti si sposta utilizzando l'automobile per recarsi presso centri commerciali e punti vendita e fare acquisti a prezzi ribassati, incrementando così le emissioni inquinanti di Co2, ossidi di azoto e polveri sottili rilasciate in atmosfera. Ma sono soprattutto gli acquisti online ad avere un forte impatto sull'ambiente: un prodotto comprato sul web in Italia - spiega Miani - deve essere infatti imballato, spedito e consegnato al domicilio del cliente, passando da hub e magazzini vari, spesso percorrendo migliaia di chilometri a bordo di aerei e camion prima di arrivare a casa dell'acquirente. Quando sono milioni i consumatori che fanno acquisti contemporanei in un arco di tempo ristretto, i costi ambientali si impennano".



