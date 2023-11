ANSA/ Accordo sul contratto dei bancari, aumento di 435 euro

(di Angelica Folonari) A quasi un anno dalla sua scadenza, Abi e sindacati sono finalmente arrivati un accordo e hanno firmato oggi il rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Un rinnovo che si tradurrà, a regime, con un aumento di stipendio di 435 euro al mese e che, già da questo dicembre, vedrà i 270mila dipendenti del settore portarsi a casa una busta paga decisamente più corposa, con circa 1.600 euro in più rispetto all'ultimo stipendio.

Il nuovo contratto, che scadrà il 31 marzo del 2026, prevede in sintesi che gli aumenti scattino da dicembre e che nello stesso mese vengano pagati anche gli arretrati per il periodo luglio-novembre 2023. Rientra nella parte economica anche il ripristino pieno della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre dall'1 luglio del prossimo anno l'orario di lavoro settimanale verrà ridotto di 30 minuti e passerà a 37 ore.

L'accordo sottoscritto dai rappresentanti del mondo bancario e da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin stabilisce che il primo aumento mensile venga riconosciuto con la busta paga di dicembre, ma decorre da luglio scorso, perciò verranno riconosciuti arretrati per cinque mesi, fino a novembre: in media 1.250 euro per ciascun lavoratore come una tantum.

L'aumento medio degli stipendi sarà di 435 euro mensili, distribuito in quattro rate a partire da dicembre, che modificheranno le buste paga con un aumento medio attorno al 15%. Gli incrementi sono così suddivisi: 250 euro, pari al 57,5% del totale dei 435 euro, a dicembre; 100 euro (23%) a settembre 2024; 50 euro (11,5%) a giugno 2025 e 35 euro (8%) a marzo 2026.

Nell'arco di nove mesi viene dunque riconosciuto a tutte le lavoratrici e i lavoratori delle banche oltre l'80% dell'incremento retributivo definito con l'accordo. L'aumento concordato, inoltre, produce effetti positivi anche sulla tredicesima.

Considerando il ritocco di tutte queste voci a dicembre i dipendenti delle banche si troveranno circa 1.600 euro lordi in più in busta paga: ai 1.250 una tantum di arretrati 2023 si sommeranno infatti i 250 euro della prima tranche di aumento di stipendio e altri 100 euro circa di rateo di tredicesima.

Quanto invece al tfr, viene ripristinata, con decorrenza 1 luglio 2023, la base di calcolo e vengono cancellate le agevolazioni concesse nel 2012 alle banche, poi parzialmente ridotte già in occasione del rinnovo del contratto nazionale del 2019. Per i bancari si tratta di un aumento significativo della cosiddetta retribuzione differita, che porta a incrementare la liquidazione o i versamenti per la previdenza complementare.

Tra le altre misure fissate dal nuovo contratto, sale da 8 a 13 il numero delle ore per la formazione retribuita. Vengono ampliate le possibilità di ricorso al Fondo per l'occupazione, da parte delle banche, per favorire ancora di più la staffetta generazionale nel settore e far crescere l'occupazione al Sud.

La cabina di regia nazionale, creata nel 2019, estende il suo raggio d'azione alla banca digitale. Sono inoltre previste più garanzie e più tutele per i bancari in relazione alle indebite pressioni commerciali esercitate dai vertici degli istituti per spingere la vendita di prodotti finanziari e assicurativi. Alle lavoratrici in gravidanza viene riconosciuto il pieno trattamento economico ed è concordata la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi. Via libera, inoltre, ad attività lavorative extra, con la cancellazione dell' autorizzazione che la banca doveva concedere ai dipendenti. Vengono infine concessi più giorni di malattia per chi è affetto da disabilità grave e arriva un giro di vite contro le molestie e le violenze di genere.

L'intesa, che ha raccolto il plauso di tutte le sigle sindacali, è stata raggiunta dopo cinque mesi di negoziato, iniziato a luglio scorso: il vecchio contratto era scaduto a dicembre dello scorso anno ed era stato prorogato più volte fino al termine del 2023.



