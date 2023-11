Mit al lavoro per ridurre disagi sciopero di lunedì 27

Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini sono impegnati per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa. Così fonti del Mit.

"Qualche sindacato di base ha convocato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per lunedì prossimo. Siccome io ritengo che il diritto allo sciopero sia sacrosanto ma anche il diritto al lavoro degli italiani cercheremo di limitare al massimo i disagi". Lo afferma iil vicepremier e ministro, Matteo Salvini, all'evento Parts aftermarket congress dicendo di dover tornare al ministero per affrontare il tema e che "la giornata sarà abbastanza intensa". "Gli scioperi cadono quasi sempre il venerdì o il lunedì, difficilmente vedo uno sciopero di mercoledì", rimarca nuovamente Salvini.



