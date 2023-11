Gme, prezzo gas in Italia sale a 44,09 euro al MWh

Sale lievemente il prezzo del gas in Italia: il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) è pari a 44,09 euro al MWh, in rialzo rispetto al 21 novembre attestatosi a 43,63 euro al MWh. Lo fa sapere il Gestore dei mercati energetici (Gme).

L'indice, calcolato giornalmente dal Gme fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.



