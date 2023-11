Fincantieri, contratto di servizi di supporto con l'Egitto

Fincantieri ha firmato con la Armament Authority del ministero della Difesa della Repubblica araba d'Egitto il contratto della durata di dieci anni relativo a due unità Fremm di In-Service Support e Integrated Logistic Support, ovvero servizi di manutenzione preventiva, studi logistici e manutenzione correttiva a richiesta, del valore di circa 260 milioni di euro.

Il valore complessivo del contratto comprende la quota che sarà destinata a Orizzonte sistemi navali (Osn), la joint venture Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), in qualità di sub-fornitore.

In una nota si specifica che il contratto di sub-fornitura tra Fincantieri e Osn costituisce un'operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza definita nel rispetto della relativa normativa applicabile. L'operazione beneficia dell'esclusione dal regime procedurale prevista per le operazioni con società controllate.

Per l'a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, il contratto "conferma la strategia di Fincantieri di creare partnership strategiche di lungo termine che prevedono la fornitura pluriennale di servizi tecnologici con clienti chiave".



