EssilorLuxottica e Moncler, licenza esclusiva fino al 2028

EssilorLuxottica avrà la licenza esclusiva per Moncler, che comprende il design, la produzione e la distribuzione globale di occhiali da sole e montature da vista. L'accordo, precisa una nota, sarà in vigore da gennaio 2024 fino a dicembre 2028, con un'opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni. La prima collezione Moncler Lunettes realizzata con EssilorLuxottica, sarà quella AutunnoInverno 2024, disponibile sul mercato a partire da settembre 2024.

"Con le nuove collezioni Moncler Lunettes, lo stile di Moncler e il know-how di EssilorLuxottica si uniranno per offrire un prodotto sempre all'avanguardia per design, innovazione e qualità" commenta Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler. "Moncler è un marchio che ci affascina da tempo e con cui condividiamo la stessa passione per l'innovazione e lo stile, oltre che il profondo legame con le montagne che segnano le nostre origini" aggiunge Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica.



