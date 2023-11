Enel, tutti gli impianti a carbone chiusi entro il 2027

Sul fronte della sostenibilità ambientale, il Gruppo Enel intende proseguire con la riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e con lo scenario di 1,5 gradi centigradi, come certificato dalla Science Based Targets initiative ("SBTi"). Lo indica il gruppo energetico nella strategia 2024-2026 specificando che conferma "l'obiettivo di chiudere tutti i rimanenti impianti a carbone entro il 2027, previa autorizzazione delle autorità competenti".

Per quanto riguarda la riconversione degli impianti a carbone, il Gruppo valuterà "le migliori tecnologie disponibili, sulla base delle esigenze indicate dai gestori delle reti di trasmissione. Il Gruppo conferma la sua ambizione di raggiungere zero emissioni in tutti gli Scope entro il 2040".



