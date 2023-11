Cattaneo, con nuova strategia Enel pronta per sfide future

"La strategia che annunciamo oggi punta a trasformare il Gruppo Enel in un'organizzazione più snella, flessibile e resiliente, pronta per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che possono presentarsi in futuro".

Così l'Ad Flavio Cattaneo sulla strategia 2024-2026 spiegando che "nei prossimi tre anni adotteremo un approccio più selettivo negli investimenti, per massimizzare la redditività e minimizzare i rischi", "la disciplina finanziaria sarà il fondamento della nostra strategia". "Ci concentreremo sui nostri Paesi core, puntando sulle reti, le energie rinnovabili e la creazione di valore nel segmento clienti" aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA