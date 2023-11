Borsa: Milano sale (+0,35%) con Mps e banche, Enel è in calo

La Borsa di Milano è positiva (Ftse Mib +0,35%) sostenuta dal rimbalzo delle banche a partire dalle candidate al risiko, Banco Bpm (+1,76%) e da Bper (+1,18%), che al pari di titoli di altri comparti come le utilities hanno visto migliorare il giudizio di Moody's a seguito dell'innalzamento dell'outlook per il rating sovrano dell'Italia. Mps guadagna l'1% a 2,86 euro anche se è ancora lontana dal recuperare le perdite segnate dopo il collocamento a sconto del 25% del Tesoro.

La peggiore nel paniere principale è Enel (-0,95%), che ha diffuso i numeri del nuovo piano.

Bene intanto Leonardo (+0,65%) grazie anche al completamento della vendita della quota in Drs, compreso il pacchetto per le banche collocatrici. Spicca poi Moncler (+1,33%) e rimbalza Tim (+0,83%).



