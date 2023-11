Borsa: l'Europa chiude positiva, si guarda a calo petrolio

Le Borse europee chiudono positive con gli investitori che, alla viglia della pubblicazione dei verbali della Bce, cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. Sotto i riflettori il forte calo del prezzo del petrolio, con la decisione dell'Opec+ di posticipare la sua riunione al 30 novembre, segnalando tensioni dietro le quinte per le quote.

Archiviano la seduta in rialzo Parigi (+0,43%) e Francoforte (+0,36%), in controtendenza Londra (-0,17%).



