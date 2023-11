Borsa: Europa positiva, a Milano (+0,46%) il Banco meglio di Mps

Sono in rialzo le Borse europei con i futures su Wall Street contrastati in attesa di una tornata di dati statunitensi alla vigilia della pausa per il Thanksgiving: a partire dalle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione potrebbero fornire qualche indicazione alla politica sui tassi dopo che i verbali della Fed hanno rivelato la cautela sul tema.

Il ritorno di Sam Altman in OpenAI e la tregua temporanea nel conflitto fra Israele e Hamas non bastano a dare una direzione ai mercati dove il dollaro è in recupero e i rendimenti dei treasuries sono stabili. Lo spread Btp-Bund resta invece a 174,3 punti poco sotto la chiusura di ieri e il rendimento del decennale italiano sale leggermente al 4,33%.

In Europa in vista del dato sulla fiducia dei consumatori è bene intonata Milano (+0,46%) con Campari (+1,66%) e Banco Bpm (+1,33%) sul podio mentre Mps ha rallentato (+0,64%) ed Enel (-0,33%) ha ridotto le perdite dopo aver annunciato gli obiettivi piano del nuovo a.d Flavio Cattaneo che ha indicato un utile in linea con le attese degli analisti.

Bene anche Parigi (+0,59%) e Francoforte (+0,55%) .



