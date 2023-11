Borsa: bene Milano (+0,4%) con l'Europa, allunga Mps, giù Cnh

La Borsa di Milano si conferma bene intonata (+0,42%) in linea con gli altri listini europei dove soltanto Londra è invariata mentre Francoforte e Parigi sono in rialzo di circa mezzo punto percentuale grazie anche ai futures Usa in timida crescita.

La migliore è Moncler (+2,28%), seguita da Campari (+1,95%) e Mps (+2%) che ha staccato le altre banche, superate da Pirelli (+1,28%), Interpump (+1,24%), Hera (+1,13%) e Ferrari (+1,09%).

Le migliori tra gli istituti di credito sono Mediobanca e Intesa (+1% entrambe). E' passata in positivo Enel (+0,31%) dopo la presentazione del nuovo piano mentre in fondo al listino è scivolata Cnh Industrial (-1,72%) dopo che le previsioni sugli utili per il 2023 della maggiore azienda di trattori, l'americana Deere, hanno deluso le attese.

Segno più per Tim (+0,63%) all'indomani dell'intervista di Yannick Bollorè che sembrano segnalare un atteggiamento non ostativo del presidente di Vivendi sulla cessione della rete.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA