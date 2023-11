Borsa: Asia cauta alla vigilia delle festività in Giappone e Usa

Sono nel complesso deboli le Borse asiatiche fra scambi che sono andati diradandosi alla vigilia di una festività in Giappone e del Thanksgiving negli Stati Uniti giovedì.

Tokyo ha guadagnato lo 0,29% mentre Sydney è rimasta al palo (-0,07%). Anche Hong Kong si muove poco sotto la parità a seduta ancora aperta (-0,13%) mentre Shanghai (-0,79%) e Shenzhen (-1,2%) segnano cali più marcati.

Mentre il dollaro si è indebolito, all'indomani dei verbali della Fed che suggeriscono una condivisione dell'idea di procedere con cautela sui tassi di interesse, si attende nel pomeriggio negli Usa alcuni dati macro come le richieste di sussidi per la disoccupazione e, nell'eurozona, la fiducia dei consumatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA