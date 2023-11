Asse industriali Italia-Germania al bilaterale di Berlino

Nuovo appuntamento tra Confindustria e Bdi, le 'confindustrie' italiana e tedesca, questo pomeriggio a Berlino, con la delegazione di Confindustria guidata da Stefan Pan, delegato del presidente per l'Europa. Tra gli imprenditori intervenuti nella sessione con il cancelliere tedesco e la premier italiana c'erano Roberto Cingolani, a.d. Leonardo; Antonio D'Amato, presidente Seda Group; Pierroberto Folgiero a.d. Fincantieri ed Emma Marcegaglia, presidente a.d.

Marcegaglia Holding.

L'incontro si è tenuto a latere del bilaterale tra i due Paesi, alla presenza del cancelliere Olaf Scholz e della premier Giorgia Meloni, con i ministri Robert Habeck, Antonio Tajani e Adolfo Urso. Ancora una volta si è ribadita l'importanza della collaborazione italo-tedesca: gli industriali dei due paesi collaborano sui temi europei da oltre un decennio, un asse che all'incontro di oggi è apparso particolarmente rafforzato.

Oggi - a quanto si apprende - è emersa grande condivisione su alcuni temi centrali per il futuro dell'Europa e della sua industria: dalla decarbonizzazione, da fare salvaguardando la competitività delle imprese europee, alla sicurezza energetica e non solo, alle sfide della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale.

Centrale per gli industriali italiani e tedeschi la questione dell'eccesso di regolamentazione: considerano fondamentale avere normative meno rigide e più efficaci. E' stato anche ribadito il principio di neutralità tecnologica rispetto agli ambiziosi ma necessari obiettivi di sostenibilità ambientale, così come la necessità di un'autentica unione economica e monetaria.



