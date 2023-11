Trieste Airport chiuderà 2023 da record, prospettive di sviluppo

Il 2023 chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. E' una anticipazione del bilancio del Trieste Airport, annunciato oggi con una nota in cui si precisa che "la stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l'aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l'incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019", ha spiegato l'AD, Marco Consalvo.

L'a.d. ha anticipato che i nuovi collegamenti introdotti proprio nello scorso periodo estivo "sono stati in gran parte confermati anche per la stagione invernale" e che "l'azienda è ora al lavoro per finalizzare l'estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport".

L'aeroporto sta per completare un'importante trasformazione green, con impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi per i collegamenti ferroviario e viario. E, in previsione dello sviluppo dei collegamenti e delle infrastrutture, con una crescente domanda di personale ha avviato collaborazioni con alcuni istituti scolastici superiori di Gorizia per stage e percorsi di formazione in aeroporto, in stretta sinergia con Regione e agenzia del turismo. Occorreranno, si prevede, addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, manutentori, personale in amministrazione e security.



