Te Connectivity chiude il sito di Collegno, 222 licenziamenti

Te Connectivity Italia ha annunciato ai sindacati l'intenzione di cessare le attività dello stabilimento di Collegno (Torino) nel 2025 dove lavorano 300 persone. La decisione è dovuta "alla necessità di riorganizzare a livello globale le attività produttive della divisione elettrodomestici. Il piano di licenziamenti avverrà per fasi". L'azienda si impegna a lavorare con i sindacati per identificare le migliori soluzioni per i dipendenti coinvolti.

L'azienda continuerà a essere presente in Italia con le sedi di San Salvo (Chieti), Assago (Milano) e Frascati (Roma) e con un sito ridimensionato a Collegno. Un nuovo colpo per il territorio torinese, dove già sono a rischio 400 posti di lavoro alla Lear di Grugliasco, che produce sedili per la Maserati.

Fim Cisl e Fiom Cgil torinesi proclameranno otto ore di sciopero alla Te Connectivity con presidio per tutti i turni. Si terrà un'assemblea sindacale davanti ai cancelli. "La decisione di Te Connectivity - spiegano in una nota - impatta su 222 persone tra Teci e Tecid di Collegno. Le produzioni di connettori del bianco che rappresentano il grosso della produzione del sito saranno spostate negli Usa e in Cina.

Riteniamo la decisione aziendale inaccettabile e incoerente con quanto finora condiviso ai tavoli sindacali ovvero il mantenimento della produzione, dell'occupazione e degli investimenti. Permane lo stato di agitazione già dichiarato venerdì scorso". I sindacati torinesi chiederanno alle segreterie sindacali nazionali "una celere apertura dei tavoli istituzionali competenti".



