Tajani: 'Governo farà tutto il possibile per sostenere le pmi'

"Le piccole e medie imprese artigiane sono la spina dorsale del tessuto produttivo italiano", sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo con un videomessaggio all'assemblea di Confartigianato. "Il Governo - dice - intende fare tutto il possibile per sostenerle. Da Nord a Sud 4 milioni di piccole e medie imprese generano il 50% del PIL e dell'export italiano.

Fanno dell'Italia la seconda manifattura d'Europa. Non si tratta di un successo solo di numeri e di fatturato, ma di un modo di fare impresa che pone al centro la persona e il legame con il territorio".

Le Pmi, rileva Tajani, "sono al centro della diplomazia della crescita, la strategia che da un anno dall'inizio del mio mandato ho lanciato per promuovere l'export". Il ministro ripercorre le "missioni della crescita", iniziative e accordi dell'Ice, i finanziamenti di Simest, le iniziative promozionali messe in campo anche con la stessa Confartigianato, come sul "saper fare" italiano con il progetto 'ben fatto', o sul turismo con 'turismo delle radici'. E sottolinea che "il Governo è al fianco delle imprese anche di fronte a eventi tragici come le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e poche settimane fa la Toscana".

"Vogliamo esservi vicini - garantisce il ministro alla platea di artigiani e piccoli imprenditori -, essere vicini ai territori, sostenere l'economia reale, aiutare la nascita e lo sviluppo dell'imprenditorialità artigianale, perché gli artigiani sono il quid che rende il made in Italy unico nel mondo. Vogliamo continuare a lavorare insieme, a fare sistema per valorizzare i migliori talenti e le migliori energie del nostro Paese".



