Intesa Sanpaolo premia le 100 Pmi che puntano su donne

Sono 100 le piccole e medie imprese italiane vincitrici della settima edizione del premio Women Value Company, il riconoscimento nato dalla collaborazione di Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo per le realtà in cui le donne, la parità e il welfare rappresentano una risorsa su cui investire. Le imprese selezionate appartengono per buona parte al settore delle piccole imprese nazionali (70%) e risultano equamente distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia.

Di queste, 15 Pmi hanno richiesto, e alcune già ottenuto, la certificazione per la parità di genere. Sono state ben 1.120 le candidature complessive di questa edizione, un record assoluto da quando è stato istituito il premio. In ideale continuità valoriale con la cerimonia di consegna della 'Mela d'Oro' Woman Value Company Intesa Sanpaolo, svoltasi a Roma il 15 giugno scorso, mercoledì 22 novembre saranno presenti a Milano 38 aziende del Nord .Sarà possibile seguire quest'ultimo appuntamento in live streaming sul sito di Intesa Sanpaolo a partire dalle 11.30. L'evento sarà trasmesso in streaming anche sul sito di Ansa.it e sui canali social dell'agenzia.



