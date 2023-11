Compravendite immobiliari in calo del 5% nel primo trimestre

Nel prima trimestre 2023 il mercato immobiliare prosegue e accentua l'andamento in ribasso già osservato, sia a livello tendenziale sia congiunturale, nella seconda metà del 2022. L'Istat registra 210.691 convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari, in calo del 5% rispetto al trimestre precedente e dell'11% su base annua.

Ancora più ampia è la flessione per i mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare che si riducono del 12,6% rispetto al trimestre precedente e -31% su base annua.

Su base annua, le compravendite di abitazione si riducono sia nei grandi come nei piccoli centri (rispettivamente -18,3% e -6,4%). Le compravendite del settore economico, al contrario, aumentano (rispettivamente +1,5% e +1,6%).



