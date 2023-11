Borsa: Milano maglia nera in Europa, giù Mps e le banche

Piazza Affari è maglia nera in Europa (-1,32%), appesantita dallo scivolone di Mps che, dopo un avvio difficoltoso, ha lasciato sul terreno a fine giornata, in un turbinio di scambi, il 7,94% a 2,83 euro, al di sotto del prezzo del collocamento delle azioni del Tesoro.

Pesanti anche le banche di considerate candidate al risiko: Banco Bpm ha ceduto il 4%, penalizzata dall'abbassamento del giudizio da parte di Deutsche Bank, Bper il 3,8%. Le vendite non hanno tuttavia colpito solo i titoli bancari. Saipem ha perso il 3,14%, Tim il 3,36%.

Nel paniere principale hanno chiuso col segno più soltanto Recordati (+0,58%), Nexi (+0,49%) e Terna (+0,24%).



