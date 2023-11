Borsa: Europa debole con Wall Street, a Milano (-1%) pesa Mps

Proseguono deboli le Borse europee in linea con l'andamento di Wall Street. In controtendenza si muove solo Francoforte (+0,16%) mentre Milano è la peggiore (-1%) zavorrata da Mps (-7,3% a 2,85 euro) in una seduta nel complesso debole per i titoli bancari. La banca senese si muove sotto il prezzo di 2,92 euro del collocamento accelerato del 25% del capitale da parte del Tesoro, come di consueto accade in queste operazioni che riversano sul mercato tanta 'carta' ma anche per l'idea che, vista la forte domanda, il Mef possa eventualmente pensare di cedere altre azioni in futuro.

Le vendite piegano pure Bper (-3,13%) e il Banco Bpm (-3,19%), quest'ultima penalizzata dal il taglio del giudizio sul titolo da parte di Deutsche Bank.



