Borsa: Asia poco mossa, Europa attesa senza direzione

Borse di Asia e Pacifico all'insegna della debolezza con Tokyo che chiude poco variata (Nikkei -0,1%) con gli acquisti sui tecnologici che non mitigano le vendite sul settore automobilistico.

Sul mercato valutario la divisa nipponica si apprezza sul dollaro, a 147,70, sulle prospettive di una frenata dell'inflazione negli Stati Uniti e una pausa della stretta monetaria della Fed. Tra le Piazze cinesi Shanghai è marginale a -0,01% mentre Shenzhen cede lo 0,38% sulle persistenti incertezze dell' economia del Paese. Poco mossa Hong Kong (+0,02%). Seul sale dello 0,77% e Sydney dello 0,28%.

In questo contesto le Borse europee sono attese senza una direzione ben precisa mentre i future su Wall Street sono positivi. Sotto la lente il parere della Commissione Europea sui Documenti Programmatici di Bilancio. Sulla base delle nuove proiezioni pubblicate nelle 'Autumn 2023 Economic Forecast', diversi Paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna e Belgio, sono a rischio di procedura per deficit eccessivo in quanto, secondo la Commissione, manterranno un deficit superiore al 3% sino al 2025.

In serata i verbali della Fed della riunione del primo novembre e un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde.





