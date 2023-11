Alla Lef addestramento virtuale sulla sicurezza sul lavoro

È tecnologico, virtualizzato e immersivo il futuro della formazione in salute e sicurezza sul lavoro: è quanto emerge dal corso in svolgimento alla Lef - l'azienda digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey & Company - inserito nel più ampio calendario chiamato 10 Volte Sicurezza promosso dal Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone.

Sono stati presentati metodi di formazione e addestramento innovativi che hanno permesso di provare, con il coinvolgimento dei sensi, un ambiente virtuale immersivo, nel quale è stato ricreato un contesto industriale disseminato di rischi e minacce per la sicurezza dei lavoratori. Un'esperienza che ha permesso di comprendere come nelle aziende possano annidarsi rischi sottovalutati o non presi in considerazione.

«Lef - osserva il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - ha sviluppato un nuovo modello di gestione dell'azienda sotto il profilo della sicurezza che, utilizzando la realtà virtuale, risulta molto più efficace della formazione a tavolino; un nuovo modo di intervenire che sarà previsto dai nuovi accordi Stato-Regione sulla formazione e che proprio alla luce di questo accordo, potranno essere ulteriormente valorizzati».



