Urso riceve le compagnie aeree, tavolo sul caro-voli al Mimit

È in corso il tavolo sul trasporto aereo al ministero delle Imprese e del made in Italy. Il ministro Adolfo Urso e il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, stanno incontrando le associazioni del settore e i rappresentanti delle compagnie aeree operanti in Italia per proseguire il confronto sulle questioni legate all'accessibilità del servizio per gli utenti e alla competitività del settore.

Nei giorni scorsi le associazioni dei consumatori hanno denunciato rincari enormi dei voli di Natale per le Isole, con punte del 78% rispetto all'inizio di novembre, secondo un'analisi del Codacons.

Alla riunione ci sono rappresentanti di Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, delle associazioni Iata, Aicalf, Ibar, Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assoclearance e Assohandlers.

Sono presenti inoltre i rappresentati delle Autorità di regolazione dei trasporti e Garante della concorrenza e del mercato, Art e Agcm, di Enac ed Enav, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, di Conftrasporto e Federtrasporto.



