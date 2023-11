Borsa: Tokyo, apertura poco variata (-0,08%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, seguendo la chiusura incerta degli indici azionari statunitensi e in attesa di nuove indicazioni dalla tecnologia, con la trimestrale di Nvidia.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,08% a quota 33.559,54, con un aumento di 25 punti. Sul mercato valutario le aspettative di una pausa della stretta monetaria della Fed e sul fronte obbligazionario Usa la discesa dei rendimenti ai minimi in due mesi danno sostegno allo yen al cambio col dollaro, a 149,80, e sull'euro, a 163,40.



