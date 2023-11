Borsa: Milano gira in rialzo con le banche, corre Mps

La Borsa di Milano (+0,2%) gira in rialzo dopo un avvio fiacco. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo delle banche con Mps che guadagna il 3%.

Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 172 punti, con il rendimento del decennale al 4,33%, dopo il rating di Moody's sull'Italia.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra anche Intesa (+2,3%), Mediobanca (+2,2%), Bper (+2,1%), Banco Bpm (+1,5%) e Unicredit (+1,3%). Acquisti sull'energia con Saipem (+2,1%), Eni (+1,1%) e Tenaris (+%). In luce Tim (+1,2%), alle prese con le vicende legate alla vendita della rete, e Leonardo (+1,2%), con la cessione di una quota di Drs.

Senza particolare slancio le utility con il prezzo del gas in rialzo. Debole A2a (-0,1%), poco variata Hera (+0,01%), sale Erg (+0,1%). In fondo al listino Generali (-1%), dopo i conti dei nove mesi, e Iveco (-0,4%).



