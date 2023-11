Borsa: l'Asia chiude positiva e punta su pausa rialzo tassi

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, con gli investitori che rafforzano la loro idea di una pausa del rialzo dei tassi d'interesse, anche alla luce delle decisioni della banca centrale cinese. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche e l'andamento della crescita globale.

Seduta in controtendenza per Tokyo (-0,59%), dove scattano le prese di profitto quando il listino di riferimento si assesta sui massimi in 33 anni. Sul fronte valutario lo yen si rafforza al cambio col dollaro, a 149,10, e sull'euro, dai minimi in 15 anni, a 162,80. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,2%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%), Seul (+0,9%) e Mumbai (-0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sui prezzi alla produzione della Germania. Attesi anche i discorsi di alcuni componenti della Bce tra cui De Cos e Villeroy.



