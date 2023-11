Borsa: Europa chiude contrastata, Eurostoxx +0,1%

Le Borse in Europa chiudono contrastate. Londra ha perso lo 0,11%, Francoforte lo 0,11%, Milano sale dello 0,15%, Parigi dello 0,11 per cento. Una seduta oscillante su cui ha pesato il crollo delle azioni Bayer ma con l'indice Stoxx Europe 600 che nonostante tutto ha chiuso in rialzo dello 0,1%, toccando il livello più alto dal 20 settembre.

Il rimbalzo, commentano gli analisti è il segno di un certo ottimismo sul raffreddamento dell'inflazione e delle scommesse su un approccio più accomodante dalle banche centrali.

Permangono però le preoccupazioni sulla crescita e sulla debolezza degli utili in Europa, dove le azioni stanno sottoperformando le loro controparti statunitensi e le preoccupazioni geopolitiche.



