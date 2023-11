Il consiglio di amministrazione di OpenAI, a cui fa capo ChatGPT, è in trattative con Sam Altman per il suo ritorno nella società come amministratore delegato.

Lo riporta The Verge citando alcune fonti, secondo le quali Altman non sarebbe certo di un suo ritorno e vorrebbe significative modifiche alla governance. Altman è stato silurato a sorpresa solo 24 ore fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA