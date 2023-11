Generali, in 9 mesi l'utile netto sale a 2.979 milioni

Generali nei primo nove mesi del 2023 ha registrato premi lordi in aumento a 60,5 miliardi (+4,7%), grazie al forte sviluppo del ramo danni (+11,4%), e un utile operativo salito a 5,1 miliardi (+16,7%) per il contributo del segmento danni, nonostante il maggiore impatto da catastrofi naturali. L'utile netto normalizzato è in ulteriore aumento a 2.979 milioni (+29,6%) Resta solida la posizione di capitale con il solvency ratio a 224% (era 221% nell'intero 2022). Per Generali le perdite da catastrofi naturali ammontano a 875 milioni nei nove mesi e sono pari a 837 milioni tenendo conto dell'attualizzazione.

"Ai nove mesi il gruppo ha continuato a crescere in maniera profittevole, grazie al forte aumento del risultato operativo e dell'utile netto, nonostante il maggiore impatto delle catastrofi naturali, confermando la propria resilienza in un contesto che rimane complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico", afferma Cristiano Borean, cfo di Generali.





