Dai leader dell'innovazione il libro Bianco per il Paese

Riconoscere, valorizzare e incentivare l'eccellenza manageriale nel fare innovazione e stimolare la crescita del Sistema Italia. E' questo lo scopo delle proposte contenute nel "1° Libro Bianco dell'Innovation Management" che il Think Tank dei Leader dell'Innovazione delle più importanti aziende italiane e multinazionali hanno presentato oggi al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il Think Tank propone l'attivazione di una misura strutturale che agevoli una prima esperienza progettuale tra imprese e startup/Pmi innovative. Il "Corporate Venture Building" è un possibile modello e si suggeriscono misure per la defiscalizzazione dei primi anni di vita degli spinoff di impresa realizzati da aziende italiane. Il mercato italiano del venture capital, si spiega ancora, è in uno stadio di sviluppo paragonabile alla Francia di 7 anni fa o alla Spagna di 5 anni fa, sarebbe auspicabile un intervento del Mimit per rinforzare questo meccanismo, favorendo l'assunzione di professionisti che abbiano lavorato nelle imprese e lo sviluppo di laboratori attrezzati nei Parchi Scientifici e Tecnologici perchè le Università non riescono a mettere i loro asset al servizio del Tech Transfer. Il think tank ha poi posto l'accento anche sui sistemi di valutazione dei risultati.

"Per i nostri sistemi produttivi - ha detto il ministro Urso - la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico diventano gli elementi centrali della politica industriale sul quale lo sforzo pubblico è essenziale per assicurare una crescita stabile e duratura, generando elevati moltiplicatori di investimento, anche all'interno del settore privato." "L'obiettivo del nostro Think Tank" - afferma Francesca Chialà - "è supportare, in modo trasparente, le Istituzioni e i decisori politici nel comprendere le reali necessità delle imprese e attivare una reale partnership tra pubblico e privato.

Siamo un Think Tank plurale, basato sull'impegno civico, e aperto a tutte le aziende appartenenti ai vari comparti produttivi, industria, servizi, finanza e che rappresentano, in modo trasversale, l'intero sistema economico delle imprese in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA