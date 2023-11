Borsa: Milano tiene con l'Europa dopo Wall street, spread calmo

Mercati azionari del Vecchio continente sempre positivi dopo l'avvio di Wall street: Londra e Parigi oscillano su un aumento attorno al punto percentuale, con Francoforte in crescita dello 0,8%, Milano e Madrid dello 0,6% e Amsterdam in rialzo di circa mezzo punto.

Attorno alla parità Mosca con il gas che scende dell'1% a 45 euro al Megawattora, mentre restano calmi i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund a 10 anni sui 176 punti base.

In questo contesto in Piazza Affari, in attesa in serata della decisione sul rating di Moody's sull'Italia, il titolo migliore è Diasorin che cresce del 3,1%, seguito da Saipem (+2,7%) e Recordati, che sale di due punti percentuali. In calo dell'1% Generali dopo i conti, debole Interpump che cede l'1,4%.





