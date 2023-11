Borsa: l'Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +0,8%

Borse europee in rialzo a metà seduta, con gli investitori pronti a scommettere su un taglio dei tagli d'interesse nel 2024. Il rallentamento dell'inflazione e dell'economia globale, i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti spingono gli analisti a ipotizzare una pausa nella politica monetaria restrittiva ed una riduzione dei tassi il prossimo anno.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Positive Parigi e Londra (+1%), Francoforte e Milano (+0,8%), Madrid (+0,7%). I listini sono sostenuti dall'energia (+1,1%), con il petrolio che torna a rialzare la testa. Il Wti guadagna l'1,4% a 73,9 dollari al barile e il Brent si attesta a 78,5 dollari (+1,5%). Acquisti anche su banche e assicurazioni (+0,8%). In luce il settore delle utility (+0,8%), con il prezzo del gas che scende dello 0,8% a 45 euro al megawattora.

Mentre il mercato azionario sale sono in calo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 174 punti, con il rendimento del decennale italiano in flessione di 5 punti base al 4,29%. Scende anche il tasso del Bund a dieci anni al 2,54% (-4 punti). Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0863 sul dollaro.

A Piazza Affari mostrano i muscoli Diasorin (+3,2%), Amplifon (+2,5%), Pirelli e Recordati (+2,2%). Seduta in buona forma anche per le banche con Mps (+1,7%), Banco Bpm e Bper (+0,9%), Intesa (+0,6%), Unicredit (-0,2%). In fondo al listino Generali (-1,8%), nel giorno dei conti dei primi nove mesi.



