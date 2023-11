Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, mentre si consolida tra gli investitori l'opinione di una pausa della stretta monetaria da parte delle banche centrali. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sull'andamento dell'economia globale e sulle tensioni geopolotiche.

Apertura in rialzo per Parigi (+0,39%), Londra (+0,38%) e Francoforte (+0,27%).



