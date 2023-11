Bankitalia, bilancia dei pagamenti torna quasi in pareggio

A settembre 2023 il deficit di conto corrente della bilancia dei pagamenti si è quasi azzerato, risultando pari a -1,0 miliardi di euro (-0,05 per cento del Pil). Lo comunica la Banca d'Italia che ricorda come nei dodici mesi precedenti era stato pari a -25 miliardi. Il miglioramento, sottolinea Via Nazionale, "ha principalmente riflesso quello ancora più sostenuto del saldo delle merci, tornato in surplus (27,1 miliardi, da -14,7); un contributo secondario è provenuto dalla lieve riduzione del deficit dei redditi secondari (-17,5, da -20,2).

Di converso, è significativamente diminuito il surplus dei redditi primari (2,6 miliardi, da 19,5 miliardi) e si è lievemente ampliato il deficit dei servizi (-13,2 miliardi, da -9,7).



