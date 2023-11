Alibaba crolla in Borsa a Hong Kong, -9,96%

La Borsa di Hong Kong chiude con pesanti perdite, scontando il crollo di Alibaba (-9,96%) che, a sorpresa, ha annunciato lo stop allo spin-off del cloud computing per la guerra dei chip tra Usa e Cina: l'indice Hang Seng cede il 2,12%, scivolando a 17.454,19 punti.

Nel dettaglio, la stretta Usa sull'export di chip avanzati ha colpito le consegne di microprocessori per motivi di sicurezza nazionale, compresi quelli di Nvidia, cruciali per l'intelligenza artificiale. "Riteniamo che uno spin-off completo del Cloud Intelligence Group potrebbe non raggiungere l'effetto di aumentare il valore per gli azionisti", ha spiegato Alibaba.





