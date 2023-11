Ok Cdm, 'Rc auto anche per veicoli elettrici leggeri'

Ok dal consiglio dei Ministri al decreto legislativo che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Rc Auto.

In particolare, - spiega il Mimit - vengono previste alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell'assicurato. Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici "leggeri", che verranno individuati con apposito decreto interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il ministero dell'Interno. Novità anche per le assicurazioni dai danni da catastrofi.



