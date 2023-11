Moody's, scioperi e Euro24. L'Italia sfida venerdì 17

Si invoca il 'venerdì 17' e subito dopo si fanno gli scongiuri. Figurarsi oggi in Italia, alla vigilia di uno sciopero generale che ha visto contrapposti una parte consistente dei sindacati al governo. Uno scontro vero e proprio tenuto in modo muscolare come non avveniva da tempo. E ai superstiziosi non sfugge che sempre domani è atteso l'ultimo esame del rating in questa nuova tornata di valutazioni.

È quello che arriverà da Moody's: l'agenzia statunitense mantiene al momento un giudizio con 'outlook negativo' e l'attuale valutazione Baa3 è appena sopra la soglia del cosiddetto investment grade. Nel caso di un declassamento potrebbe quindi portare il giudizio nella cosiddetta area spazzatura. Lascia pensare il fatto che quando la stessa agenzia minacciò il taglio del rating tricolore nel 2011 scatenando la crisi del debito sovrano in Europa e la corsa dello spread era anche il quel caso un venerdì 17 (giugno).

Senza contare che ad una data così sensibile è legata una buona fetta del destino della Nazionale, impegnata domani contro la Macedonia del Nord, una delle ultime gare per restare attaccata agli Europei del 2024 in Germania. E in questo caso più che il venerdì 17 è l'avversario stesso a rappresentare un tabù visto che ci eliminò dalla partecipazione ai mondiali.

Insomma, potrebbe essere un vero venerdì nero, uno di quelli ricorrenti nei disagi per gli italiani e non piuttosto la data successiva al Thanksgiving di tradizione Usa, primo test per l'andamento di consumi negli Stati Uniti. Per esorcizzarlo basterebbe forse pensarla proprio in un ottica anglosassone, dove il numero sfortunato non è il 17 ma il 13. Ma anche questo numero, tra rimandi all'ultima cena e profezie varie, non gode di buona nomea in Italia. Meglio quindi tentare di nascondere l'eptacaidecafobia (appunto il timore del 17), con la cabala, dove nella numerologia ebraica la somma algebrica indica con il 17 la parola 'buono'.

Che ci si creda o no, sicuramente lo sciopero dei trasporti qualche problema a chi aveva programmato di spostarsi o ha necessità di farlo potrà provocarlo, quindi ci si dovrà armare di molta pazienza così come si dovrà sperare che i nostri conti pubblici e la loro tenuta convincano Moody's a seguire il corso delle altre agenzie e lasciare il giudizio invariato. Sperare poi che l'attacco degli azzurri sia prolifico e che la difesa regga malgrado gli infortuni.

Per il resto: pazienza, speranza e vittoria, si può sempre immaginare di interpretarli con la smorfia e di giocarseli al Lotto. In quel caso, è certo, il 17 porterebbe fortuna.



