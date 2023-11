Miniproroga per payback sanitario, stop allo smart working a fine anno

Miniproroga per il payback sanitario, niente di fatto (almeno al momento) invece per lo smart working che per i dipendenti privati genitori di under14 terminerà il 31 dicembre. Il via libera al dl proroghe porta con sè qualche novità, tra cui anche uno sconto di 100 milioni sulla spending review dei Comuni.

Innanzitutto arriva una piccola boccata d'ossigeno per le aziende di dispositivi sanitari. Non scatterà infatti fino al 30 novembre - dal termine già scaduto del 31 ottobre - il meccanismo che prevede a loro carico il pagamento di parte dello sforamento del tetto sugli acquisti di dispositivi medici da parte delle Regioni. La proroga servirà anche a capire gli effetti della prevista sentenza del Tar che potrebbe chiamare la Consulta a pronunciarsi sulla misura.

Si riaprono i termini per aderire al ravvedimento speciale previsto dalla scorsa legge di bilancio per sanare alcune irregolarità in sede di dichiarazione dei redditi: sarà possibile aderire ancora fino al 20 dicembre pagando però in un'unica rata. Passa attraverso il decreto anche uno sconto per i Comuni, le province e le città metropolitane sulla spending review ma solo per quest'anno e per complessivi 150 milioni. E arriva, infine una stretta delle maglie sulla definizione del conflitto di interessi prevista dal nuovo codice per gli appalti. Slitta di un altro anno, al 2025, anche l'Imu semplificata, ovvero l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta solo all'interno di una griglia di fattispecie identificate per decreto delle Mef, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione delle variabili per ritagliare trattamenti specifici.

Niente da fare invece per la proroga dello smart working per i lavoratori privati con figli under14, nonostante la proposta di uno slittamento dei termini a giugno, contenuta in un emendamento del Pd. "Dobbiamo fare delle riflessioni: al 31 dicembre finisce la normativa emergenziale e dobbiamo guardare all'evoluzione di un modello che ha contaminazioni con forme di lavoro che non sono ascrivibili a una prestazione di lavoro che ha un inizio e una fine nell'arco della giornata", ha commentato la ministra del Lavoro Marina Calderone.



