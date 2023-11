Mbda, contratto per missili Camm alle forze armate svedesi

Mbda annuncia "la firma di un contratto in Svezia per la fornitura di missili Camm (Common Anti- Air Modular Missile) alle Forze Armate svedesi. Firmato con la Swedish Defence Material Administration FMV- spiega l'azienda, - "vedrà Mbda fornire Camm per le cinque corvette classe Visby della Marina Reale svedese, che li integrerà nel sistema di difesa aerea navale Sea Ceptor di Mbda".

Il Camm, commentaEric Beranger, ceo di MBDA, ha dichiarato: "doterà la Svezia e la Marina Reale svedese di una formidabile capacità di difesa aerea, che consentirà al Paese la possibilità di fornire un nuovo e forte contributo alla Nato, insieme agli altri Stati alleati che già operano il Sea Ceptor, come la Royal Navy britannica. Siamo inoltre orgogliosi - aggiunge - di continuare la nostra lunga storia di collaborazione con la Svezia e con l'industria svedese, come accade ad esempio con Saab".



