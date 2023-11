"Insieme alla Uil stiamo lavorando per presentare il ricorso contro la precettazione" dello sciopero. "Abbiamo formalmente deciso che lo facciamo e abbiamo dato mandato ai legali per predisporlo nei tempi previsti, quindi in pochi giorni".

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa con la Flc sulla "Carovana dei diritti".



