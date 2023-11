Inps, in 9 mesi spesi 13,4 miliardi per assegno unico

Tra gennaio e settembre hanno ricevuto almeno una mensilità di assegno unico 6.308.756 famiglie per 9.847.719 figli e una spesa nel periodo di 13,416 miliardi. Lo si legge nell'Osservatorio sull'assegno unico nella tabella complessiva che mette insieme le famiglie che hanno chiesto l'assegno e i titolari di Reddito di cittadinanza. A settembre hanno ricevuto l'assegno 5.846.269 famiglie per una spesa di 1,466 miliardi mentre la media mensile delle famiglie tutelate nel 2023 è stata di 5.907.598 nuclei. L'importo medio mensile per i richiedenti nel 2023 senza Rdc è stato di 256 euro a nucleo e di 161 euro per figlio.



