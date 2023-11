Codacons, 'per il black friday giro d'affari di 4 miliardi'

Almeno 4 italiani su 10 approfitteranno del Black Friday per fare acquisti a prezzi scontati, ma soprattutto per anticipare i regali di Natale, dando vita a un giro d'affari che quest'anno sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro.

Lo afferma il Codacons alla vigilia della partenza del periodo di offerte e promozioni che scatterà domani 17 novembre per andare avanti fino al 27 novembre.

Il 42% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti, ma se si considera anche la fetta di indecisi e di coloro che valuteranno all'ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all'80%. - stima il Codacons - Cresce la propensione alla spesa, con il giro d'affari del Black Friday che supererà quest'anno quota 4 miliardi di euro, in aumento del +15% sul 2022. Un incremento che, tuttavia, non deve trarre in inganno: per difendersi dal caro-vita e dagli aumenti dei prezzi al dettaglio, i consumatori sostanzialmente spostano gli acquisti di Natale a novembre, in modo da anticipare i regali sfruttando gli sconti. In base alle previsioni del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il Black Friday sarà un regalo di Natale anticipato.

In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà anche quest'anno l'elettronica e l'hi-tech, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto - analizza l'associazione - Cresce l'interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 58% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (30%).



