Borsa: l'Europa è debole con Wall Street, Milano cede lo 0,3%

Borse europee all'insegna della debolezza con Watll Street in avvio in calo e le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti salite più delle attese.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto con i titoli legati all'energia e ai beni di consumo sotto vendita. Milano inverte la rotta e lascia con il Ftse Mib lo 0,3% con Diasorin la più pesante (-3%). A seguire, con la flessione del petrolio (wti -1,7% a 75,3 dollar, brent -1,5% a 79,9 dollari), Saipem (-2,7%) ed Eni (-1,9%). Sul versante opposto la migliore è A2a (+2,5%) in scia ai conti.

Lo spread tra Btp e Bund, alla vigilia del rating sull'Italia da parte di Moody's, è stabile a 177 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,36% (-6 punti base). Tra le altre Piazze Parigi perde lo 0,25% mentre va controcorrente Francoforte (+0,6%). Anche Londra è negativa (-0,7%) dopo il rimpasto del governo con l'ex primo ministro David Cameron nominato agli Esteri.

Sul fronte delle commodity il prezzo del gas si muove sotto i 47 euro al megawattora con un calo dei Ttf sul mercato di Amsterdam dello 0,7%. Per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0865.



