Sciopero, Landini: "Precettino finché gli pare, noi non ci fermiamo"

"Venerdì ci sarà una grande giornata di sciopero e mobilitazione. Io e Pierpaolo Bombardieri saremo in piazza del Popolo a Roma, poi gli scioperi proseguiranno: il 20 novembre in Sicilia, il 24 per le regioni del Nord, il 27 in Sardegna, il primo dicembre per le regioni del Sud. Penso ci sarà una partecipazione molto importante. Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà su Rai3, in vista dello sciopero di venerdì 17.

La precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini "è un atto grave, di assoluta gravità. Una limitazione del diritto di sciopero. Non è mai successo prima". rimarca Landini confermando che "lo sciopero rimane in vigore: andiamo avanti" e che "lo sciopero è generale". "Stiamo scioperando perché il governo non ci sta ascoltando, non sta discutendo con noi" e "chiediamo di cambiare" la manovra e le politiche economiche e sociali: "Il governo ha evitato di aprire una trattativa con noi" e portato avanti "incontri finti", ripete Landini.



Bombardieri, 'precettazione atto squadrismo istituzionale'

"Risponderemo ad un atto di squadrismo istituzionale con la partecipazione ad una grande manifestazione". Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Rtl 102.5, parlando della precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti e della manifestazione in programma venerdì a Roma in piazza del Popolo con la Cgil.

Sbarra, sciopero Cgil e Uil? 'Le regole sono chiare'

"La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con il diritto delle persone ad usufruire dei servizi essenziali". Cgil e Uil "hanno attivato una procedura, si tratta di rispettare le norme. Le deroghe concesse per gli scioperi generali richiedono una piena adesione di tutte le organizzazioni più rappresentative e di tutte le categorie, lo sciopero generale non si può programmare a puntate". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ospite di Radio anch'io. "Vediamo in manovra molte delle proposte e rivendicazioni di questi mesi", a partire dal taglio del cuneo e dalle risorse per i rinnovi contrattuali nella Pa, rimarca Sbarra: "Vediamo molte luci che convivono con pesanti ombre", a partire dalla stretta sulle pensioni. La Cisl sarà in piazza sabato 25 novembre.

