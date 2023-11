Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13

Per i trasporti lo sciopero di venerdì viene ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza alla precettazione. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa con il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "C'è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi.

Contemporaneamente siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti" con la precettazione, "ne prendiamo atto e lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13", afferma, così "tuteliamo i lavoratori", altrimenti esposti a "sanzioni economiche e penali".

Soddisfatto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero" dice dopo la precettazione dei sindacati.



